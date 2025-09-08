◆ニエル賞、仏Ｇ２（９月７日・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル、稍重）凱旋門賞の前哨戦に３歳牡馬８頭が出走し、ウィリアム・ビュイック騎手が騎乗したクアリフィカー（牡３歳、仏・アンドレ・ファーヴル厩舎、父ロペデヴェガ）が重賞３勝目を飾った。中団の内で脚をため、最後の直線で外に出すと力強い末脚を繰り出し、ゴール前でベイシティローラー（カラム・シェパード騎手＝２着）を短首差かわした。勝ち時計は