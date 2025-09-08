ジューシーな鶏むねととろけるなすに、黒酢のまろやかな酸味がじゅわっとしみ込む「揚げびたし」。みょうがのさわやかさも加わり、冷やすとさらにおいしさ倍増！味しみしみがじーんとくる、残暑にぴったりのおかずです。『鶏むねとなすの黒酢揚げびたし』のレシピ材料（2〜3人分）鶏胸肉……1枚（約250g）なす……3個（約240g） みょうが……3個 しょうゆ……小さじ1/2 酒……小さじ1/2 片栗粉……大さじ3 揚げ油……適宜 〈ひた