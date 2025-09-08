アイドルグループ・乃木坂46が7日、東京・明治神宮球場で『真夏の全国ツアー2025』ツアーファイナルを開催。弓木奈於・冨里奈央・岡本姫奈のユニットで披露された「ぼっち党」が話題となった。【ライブ写真51枚】10回目の神宮！最高の笑顔を見せる乃木坂46「ぼっち党」のオリジナルメンバーは元乃木坂46の1期生・生田絵梨花、桜井玲香と、現メンバーの3期生・久保史緒里の3人。今回は、弓木、冨里、岡本の3人が真っ白なドレス