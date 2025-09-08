乃木坂４６が７日、東京・明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー２０２５」の最終公演を開催した。今回は同会場での第１０回公演となり４日間で全１２１曲の熱唱で計１５万２０００人を動員。“全員がヒロイン”をテーマに７都市１６公演を完走してツアー総動員は２６万人を記録し、改めてグループの勢いを示した。会場に「乃木坂４６」コールが響き続けた。ファンの帰宅を促すアナウンスを遮るように明るくなったステージにメン