乃木坂４６が７日、東京・明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー２０２５」の最終公演を開催した。今回は同会場での第１０回公演となり、４日間で全１２１曲、計１５万２０００人を動員した。“全員がヒロイン”をテーマに７都市１６公演を完走してツアー総動員は２６万人を記録。改めてグループの勢いを示した。“聖地”で打ち上げ花火とともに恒例のツアーを締めくくった。１４年から始まった同球場の公演は歴史を積み上げてき