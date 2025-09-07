¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤¬¡¢MF¥Õ¥ì¥ó¥­¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÎÂåÉ½Î¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£6Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¡¼¥Ü¡Ù¤¬»Ø´ø´±¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26²¤½£Í½Áª¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1¡Ý1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ËF¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Ëç½Éô¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ5Æü¡¢¥ª¥é¥ó