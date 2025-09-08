F1第16戦イタリアGP、決勝で走行するレッドブルの角田裕毅＝7日、モンツァ（ゲッティ＝共同）【モンツァ（イタリア）共同】自動車F1シリーズ第16戦、イタリア・グランプリ（GP）は7日、イタリアのモンツァで決勝が行われ、レッドブルの角田裕毅は13位だった。同じレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が今季3勝目、通算66勝目を挙げた。