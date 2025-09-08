¡Ú¥À¥Ã¥È¥µ¥ó ¥Ö¥ëー¥Ðー¥É 1600 SSS w/¥Á¥ó¥¹¥Ý¥¤¥éー¡Û 9·î8Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§3,960±ß ¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï9·î8Æü¤Ë¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó ¥Ö¥ëー¥Ðー¥É 1600 SSS w/¥Á¥ó¥¹¥Ý¥¤¥éー¡×ºÆÈÎÊ¬¤Î½Ð²Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,960±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Á¥ó¥¹¥Ý¥¤¥éー¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥Ã¥È¥µ¥ó ¥Ö¥ëー¥Ðー¥É 1600SSS¡×¤ò1/24¥¹¥±&#12