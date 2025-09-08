ボートレースからつの「ルーキーシリーズ第１５戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は８日、予選最終日となる４日目が行われる。水谷理人（２３＝香川）は３日目（７日）の３Ｒ、４コースからコンマ０８のトップスタートを決めると、最内を突いて２着。８Ｒのイン戦もコンマ０９のトップスタートから逃げ快勝。得点率２位で予選最終日に臨む。「足は悪くない。ちょっとずつ良くなっていて普通より少しいいくらい。８Ｒの１Ｍで変な感じ