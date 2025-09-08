ボートレース若松の「若松夜王シリーズ第２戦アヤメカップ海属王決定戦」は７日、予選最終日となる４日目が行われた。福島勇樹（４６＝東京）は５Ｒのイン戦、トップスタートとなるコンマ０４の踏み込みから１Ｍ先に回って、そのまま逃げ切った。この１着で勝負駆けもクリアし、予選突破。準優は５枠。「伸びはずっといいが、他の部分は怪しい。回し方が分からないし、伸び重視で行くつもり」とパンチ力ある仕上げで優出を狙う