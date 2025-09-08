【メッサーシュミット Bf109F-4 Trop】 9月8日 出荷開始 価格：5,060円 ハセガワは9月8日に、1/32スケールプラモデル「メッサーシュミット Bf109F-4 Trop」再販分の出荷を開始する。価格は5,060円。 本商品は、北アフリカ戦線で「アフリカの星」マルセイユが搭乗した「Bf109F-4 Trop」を再現したプラモデル。メタルインレット製の尾部補強板が付属する。