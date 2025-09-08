GENERATIONS×Da-iCE LDH所属のダンス&ボーカルグループGENERATIONSと、4オクターブのツインボーカルが魅力の5人組男性アーティストDa-iCEのコラボレーションシングル「Grounds」が、８日0時から配信スタートすることが発表された。【写真】GENERATIONS×Da-iCE『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』ライブの模様9月7日にさいたまスーパーアリーナで開催された『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』のステージに、Da-iC