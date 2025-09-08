甲子園での阪神の史上最速優勝（広島戦）を生中継したＣＳスカイＡでは、試合後の７日午後１０時４０分から「 緊急生特番！阪神タイガース2年ぶりリーグ優勝！行くで日本一ＳＰ」（午前３時まで４時間２０分）を放送した。阪神で「代打の神様」として活躍した関本賢太郎氏が「みなさんお疲れ生です」と選手より先に缶ビールで祝杯。その後に祝勝会のビールかけを生中継した。緊急登板したＮＭＢ４８の平山真衣は「甲子園を