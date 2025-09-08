「EAH-AZ100」の新色ミッドナイトブルー Technicsは米国時間の4日、完全ワイヤレスイやフォン「EAH-AZ100」の新色、ミッドナイトブルーを発表した。日本での展開はアナウンスされていないが、米国では299.99ドルで販売している。 既存のシルバー、ブラック、シャンパンゴールドに追加される新色となる。 EAH-AZ100は、2019年発売の有線イヤフォン「EAH-TZ700」(132,000円)に搭載している、磁性