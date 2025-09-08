7日午後3時ごろ、滋賀県野洲市吉川の琵琶湖沖合で、水上バイクで引っ張るトーイングチューブと呼ばれる遊具が停泊中のボートと衝突したと110番があった。県警守山署や消防によると、遊具に乗っていた女性が搬送先の病院で死亡が確認され、男性が意識不明の重体という。署などによると、現場は沖合約10メートルで、ボートは無人だった。詳しい事故原因を調べている。トーイングチューブは空気で膨らませて水上に浮かべ、水上