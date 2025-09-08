石破総理の辞任表明を受けアメリカの「ニューヨーク・タイムズ」は、「激動のタイミングで政治的不安定に直面することになった」などと報じました。ニューヨーク・タイムズは7日、電子版で石破総理の辞意表明を速報し、「右派の政治的な台頭、経済の弱体化、アメリカとの貿易関係の不安定化をめぐる党内の深刻な分裂を回避しようとしている」と報じました。そのうえで、「激動のタイミングで政治的不安定に直面することになった」