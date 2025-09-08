2025年9月7日、美唄市の道央自動車道上で、ワゴン車とクマが衝突する事故がありました。事故があったのは、道央道の美唄インターチェンジから北に1キロほどの道路上です。7日午後7時ごろ、旭川方向に走行していたワゴン車が、左から飛び出してきたクマと衝突しました。この事故で、ワゴン車の左側のライトが壊れるなどしましたが、自走できる状態だったため4キロほど先にあった茶志内パーキングエリアまで移動し、その