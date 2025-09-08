【モデルプレス＝2025/09/08】乃木坂46が9月4日〜7日の4日間、東京都・明治神宮野球場にて「真夏の全国ツアー2025」のファイナル公演を開催。グループにとって、10回目の神宮公演となった。【写真】乃木坂46、スタイル際立つ夏衣装で“聖地”堂々降臨◆「乃木坂46 真夏の全国ツアー2025」26万人を動員7月4日よりスタートした、毎年恒例の「真夏の全国ツアー2025」の総動員数は26万人、うち明治神宮野球場公演は15.2万人。2024年は