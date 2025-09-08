【モデルプレス＝2025/09/08】アニメ「暗殺教室」の放送10周年を記念したプロジェクト「アニメ『暗殺教室』10周年の時間」。このたび、3大アニバーサリー企画の第3弾が、2026年3月20日に全国公開される『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』であることが解禁された。【写真】映画「暗殺教室」最新作、新規カット満載の特報映像初解禁◆『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』2026年公開決定2015年1月から2016年7月まで2シーズンに渡って