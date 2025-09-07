メ～テレ（名古屋テレビ） 任期満了に伴う三重県知事選挙が行われ、現職の一見勝之さん（62）が2回目の当選を決めました。 現職、新人合わせて3人が立候補した三重県知事選は、自民・立憲民主・国民民主・公明党が推薦する現職の一見勝之さんが、1期目の実績や防災対策などを訴え2回目の当選を決めました。 「4年間やってきたことをさらに前に進め、新しい課題も出てくるでしょう。どんな課題にも逃げずにしっかりと