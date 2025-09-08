「SL-40CBT」と「SL-50C」のデザインはほぼ同じ Technicsは米国時間の4日、ダイレクトドライブターンテーブルの新モデルとして、Bluetooth送信機能も備えた「SL-40CBT」と、非搭載でOrtofon 2M Red カートリッジを備えた「SL-50C」の2モデルを海外発表した。日本での展開はアナウンスされていないが、米国では9月に各899ドルで販売する予定。 ライトグレー チャコールブラック テラコ