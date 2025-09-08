◆ヴェルメイユ賞、仏Ｇ１（９月７日・パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル、稍重）３歳以上の牝馬による凱旋門賞の前哨戦に６頭が出走し、マキシム・ギュイヨン騎手が騎乗したアヴァンチュール（牝４歳、仏・クリストフ・フェルラン厩舎、父シーザスターズ）が中団で脚をため、最後の直線で堂々と抜け出してＧ１初制覇（重賞５勝目）を飾った。昨年は同レース２着で、続く凱旋門賞も２着になっており今後に注目が集まる。