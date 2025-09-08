1981（昭和56）年9月8日、日本人初のノーベル賞受賞者で物理学者の湯川秀樹博士が74歳で死去した。34年に原子核をつくる陽子や中性子を結びつける「中間子」の存在を予言。その後欧米学者の研究で中間子が発見され、49年にノーベル物理学賞を受賞した。核兵器廃絶など平和運動にも力を入れた。写真は77年。