ZINEの一例 近頃、若者を中心に「ZINE（ジン）」と呼ばれる小さな冊子が静かなブームを迎えている。毎年のように全国各地でZINEの展示即売会が開催されるだけでなく、これまでZINEを取り扱ってきた個人経営の独立系書店だけではなく、大手書店でもこのZINEを取り扱う店舗が出てきたりしたこともあってか、今年の春にはニュースでZINEの人気拡大や、盛りあがりなどが取り上げられたりもした。 筆者も気にな