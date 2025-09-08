中国では最近、上海自然博物館のライオンの剥製が注目されるようになった。両目が飛び出した奇妙な顔つきで、ライオンらしからぬ「お間抜け」な感じがすることがかえって人気を呼び、顔文字にして使う人も多いという。中国メディアの経視直播などが報じた。上海自然博物館に確認したところ、所蔵するライオンの剥製が人気を集めているのは事実との説明だった。ネットで話題になったことなどで、多くの人が写真を撮影するためにわざ