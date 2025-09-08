乃木坂46が7日、明治神宮野球場で、毎夏恒例全国ツアーの最終公演を行った。全国ツアーの最終公演として開催した。“聖地”での公演は今年で10回目。賀喜遥香が座長として、初フロントの川崎桜と一ノ瀬美空とともに引っ張り、初めてツアーに参加した6期生も交じって新体制のグループをアピールした。賀喜が「準備はできてるかー！？」と声を張り上げ、「君に叱られた」からスタート。2曲目の「ジコチューで行こう！」では、