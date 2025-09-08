国内の銀行で昼休みに店舗を閉める「昼休業」が広がってきた。地方銀行が先行して導入し、メガバンクでも一部の店舗で導入する動きが進む。人手不足と来店客の減少が進む中で、店舗網を維持する狙いがある。みずほ銀行は８日から山形、松山（愛媛県）、山口の３支店と離島の２特別出張所で昼休業を始める。三菱ＵＦＪ銀行は２０２４年度に九州地方の４支店で導入し、１１月１７日から茨城県の水戸、土浦、山口県の宇部の３支店