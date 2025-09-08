乃木坂46が7日、東京・明治神宮野球場で「真夏の全国ツアー2025」千秋楽公演を開催した。2年ぶりの同球場4日間公演で計15万2000人を動員し、初開催から10回目を迎えた記念すべき“聖地”ライブで躍動した。今回の全国ツアーで座長を務め、メンバーを引っ張ってきた賀喜遥香（24）が、千秋楽を迎えたありのままの心境をスピーチした。全文は以下の通り。私は今年の夏の目標がいくつかあって。まずは、3期生の皆さん。3期生の皆さん