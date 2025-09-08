阪神は７日の広島戦（甲子園）を２―０で制し、２年ぶりのリーグ優勝を決めた。同日夜に西宮市内で行われた歓喜のビールかけでは、用意された３５００本のビールが瞬く間になくなった。会場が大いに盛り上がる中、ゴーグルを二重にしてインタビューに登場した高寺望夢内野手（２２）は、藤川球児監督（４５）から肩を組まれ「ひよっこがお酒を飲んでますよ（笑い）」とツッコミまれた。高寺は「おこちゃまなんで、頑張ります」