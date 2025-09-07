セ・リーグチャンピオンに輝いた阪神のビールかけが７日夜に西宮市内で行われ、用意された３５００本のビールは瞬く間に泡と消えた。中締めは、今季復活を遂げた湯浅京己投手（２６）が務めた。ナインから「ウェ〜〜〜イ」と煽られる中、ビールを片手に２年前に平田二軍監督があいさつで使用した「みなさんお疲れ生です」と呼びかけるも、ナインはまさかの失笑。ラファエル・ドリス投手（３８）から煽られた湯浅は「ドリ、ち