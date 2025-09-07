阪神は７日の広島戦（甲子園）を２―０で制し、２年ぶりのリーグ制覇を果たした。同日夜に西宮市内で行われた歓喜のビールかけは中野拓夢選手会長（２９）の「優勝サイコー！」の掛け声でスタート。会場には３５００本のビールが用意された。テレビインタビューでは「気持ちいいっすねやっぱり。何回やってもね」とニッコリ。２０２３年のリーグ優勝では当時選手会長を務め開始の音頭を務めた近本光司外野手（３０）からビール