「魚食離れ」が、懸念されている。こんなデータがある。『日本の魚介類の消費は2001年度に、一人当たり年間魚介類の消費量は40.2kgでピークを打った。そして2022年度には22kgと半減し、過去最低を記録した』（農林水産省食料需給表）。【こちらも】好収益・好財務構造、名糖産業中計の「PBR1倍」に興味あり!その要因として「（1）価格高騰/（2）調理が面倒⇔（3）共稼ぎ世帯が増加等で家庭での魚の調理機会が減少（4）肉食の