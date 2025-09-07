阪神が７日、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。お笑いタレントの陣内智則は優勝を祝福し「今日までの虎道を勝ち進む日々が痛快でした」と事務所を通じてコメント。チームに対し「昨年の雪辱を見事に果たしてくれた選手、コーチ、スタッフの皆さんありがとうございました！」と感謝し「日本一まで気を緩めず応援しています！」と期待した。