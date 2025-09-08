漫画『呪術廻戦』の新作スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が、本日8日発売の『週刊少年ジャンプ』41号にてスタートした。芥見下々氏が原作を務め、作画・岩崎優次氏（『暗号学園のいろは』作画担当）とタッグを組んだ短期中連載載で、芥見氏は2024年9月の『呪術廻戦』完結以来、初の連載で原作を担当するのも初となる。【画像】絵柄が違う！公開された新連載『呪術廻戦≡』のイラスト『呪術廻戦』の近未来スピンオフとして