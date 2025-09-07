巨人が今季１２６試合目で優勝の可能性が消滅し、連覇はならなかった。阿部慎之助監督はリーグＶを果たした阪神について「とにかく投打のバランスが素晴らしい。クリーンアップ３人もそうだし、レギュラーがしっかり固定されてるのが一番強みかなと思います。ピッチャーはもちろんみんないいしね」と話した。今季は開幕３月２８日・ヤクルト戦で５点差をひっくり返すサヨナラ勝ちでスタートを切るなど、３、４月を１５勝１１敗