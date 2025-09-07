◇インターリーグドジャースーオリオールズ（2025年9月7日ボルティモア）ドジャースが7日、オリオールズ戦の先発メンバーを発表し、大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で出場する。オリオールズの先発は菅野智之投手（35）で、大谷とはメジャー初対決。2人はともに12年ドラフト1位で巨人と日本ハムに入団したドラフト同期生で、日本では一度だけ対戦がある。10年前の15年6月10日、大谷は「5番・DH」で出場し、左中間二塁打