「阪神２−０広島」（７日、甲子園球場）阪神が２年ぶり７度目のリーグ優勝。１９９０年巨人の「９・８」を上回り、ＮＰＢ史上最速Ｖとなった。室内練習場で行われたビールかけでは藤川監督が挨拶。中野の「優勝サイコー！」というかけ声とともにスタート。用意された３５００本のビールで歓喜に酔いしれた。中締めの挨拶はドリス。声が変わるスプレーで笑いを誘い、「阪神タイガースやばすぎ。２１年間プロとしてやってき