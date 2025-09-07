阪神タイガース優勝と石破茂首相辞任、深夜からは皆既月食というトピックが重なった7日、X（旧ツイッター）では「情報量多い1日」への投稿が相次いだ。「今日のトレンド阪神優勝関連月食関連石破辞任関連と布陣が強すぎる」「ネタが多すぎる」「今晩は月食まであるんですよ」「明日の見出しどうすんだよwww」「今日、濃いな」「石破→阪神→月食」「話題のデカ盛り定食みたいな日曜日」など続々。石破首相辞任と月食を関連付