音楽ユニットglobeのマーク・パンサー（55）が7日、X（旧ツイッター）を更新。プロ野球阪神タイガース優勝の喜びをつづった。「とらほ〜」と切り出すと、「阪神タイガース優勝！もううれしすぎて、涙が止まりません…」と感激をつづった。「あの時も、この時も、ずっと信じて応援してきたからこそ、今日の喜びは格別」とし、「信じ続けていれば夢がかなう！本当にありがとう！阪神最高」とつづり、優勝時のテレビ画面前で、