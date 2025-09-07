落語家の月亭八方（77）がプロ野球阪神タイガースの2年ぶり7度目のリーグ優勝を祝福した。熱狂的阪神ファンとして知られる八方は、所属する吉本興業を通じ、「『優勝は采配上手最速虎』完璧の投手陣、大胆若手の抜てきに、不動の最強5連ジャー、2025阪神ありがとう」と歓喜した。