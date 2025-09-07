夜長亜季（蒔田彩珠）「DOCTOR PRICE」第９話場面カット（C）ytv（C）逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社 岩田剛典が主演を務め、蒔田彩珠がバディ(ヒロイン)を演じるドラマ『DOCTOR PRICE』（読売テレビ・日本テレビ系全国ネット毎週日曜よる10時30分~）第９話が９月７日に放送された。（ネタバレあり）＜ドラマ『DOCTOR PRICE』＞「医師を売り、巨悪を裁く」ダークヒーローによる痛快×医療サスペンス。「生涯年収