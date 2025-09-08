岐阜県岐南町議選で当選が決まり、取材に応じる小島英雄氏＝7日夜、岐南町任期満了に伴う岐阜県岐南町議選（定数10）が7日投開票され、職員の尻を触るなど99件のセクハラ行為を認定されて昨年3月に町長を辞職した小島英雄氏（75）が当選した。補欠選挙も含め、通算8回目の当選。町議選には小島氏を含め16人が立候補していた。小島氏を巡っては、町の第三者委員会が、町長に初当選した直後の2020年11月から数年間、多数の職員の