日本国内で馬券が発売されたフランスG1ムーランドロンシャン賞が7日（日本時間同日夜）、パリロンシャン競馬場（芝1600メートル、12頭立て）で行われた。レースはミカエル・バルザローナ騎乗のフランス調教馬サーラン（牡3＝グラファール、父ウートンバセット）がロザリオンの猛追を封じて1着。この単勝8番人気馬に敢然と“ポツン◎”を打ったのは、スポニチが誇る穴男・オサムだった。2着の2番人気ロザリオンに△、3着の7番