最新のJNNの世論調査で、次の総理に誰がふさわしいか聞いたところ、1位は同率で小泉農林水産大臣と高市前経済安保担当大臣だったことがわかりました。順位は以下の通り。1位小泉進次郎氏19.3%1位高市早苗氏19.3%3位石破茂氏8.6%4位玉木雄一郎氏5.8%5位河野太郎氏4.9%6位野田佳彦氏3.2%7位林芳正氏2.2%8位上川陽子氏1.8%9位小林鷹之氏0.9%9位茂木敏充