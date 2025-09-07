各界の阪神タイガースファンの著名人が曲に合わせて続々登場する「みんなで六甲おろし」21、24年度版に出演するなど、筋金入りの阪神ファンとして知られる、加藤清史郎（24）が7日、甲子園球場で広島を2対0で破り、2年ぶり7度目＆最速の優勝を果たした阪神に祝福のコメントを寄せた。「まず、本当におめでとうございます…！！えっと、流石に、強すぎたと思います。いやー強いなぁと思ってたんですよ、でもそんなまさかじゃない