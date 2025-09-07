[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦 柏 1-0 横浜FM 三協F柏]横浜FMとのルヴァン杯準々決勝第2戦、柏レイソルの右WBを務めたのは第1戦に続いてDF原田亘だった。柏の右WBといえば、28試合フル出場(2520分)を続けるDF古賀太陽とGK小島亨介に次ぐ、28試合2335分の出場時間を誇るMF久保藤次郎の定位置だ。7月には日本代表デビューも果たした26歳のアタッカーに代わって右WBに入るのは、MF中島舜が多かった。「自分が求められているのは、