【ルヴァン杯準々決勝第2戦】(U等々力)川崎F 3-2(延長)浦和<得点者>[川]エリソン(18分)、伊藤達哉(88分)、宮城天(96分)[浦]イサーク・キーセ・テリン(74分)、中島翔哉(90分)<警告>[川]フィリップ・ウレモヴィッチ(90分+2)[浦]小森飛絢(62分)、イサーク・キーセ・テリン(110分)、石原広教(114分)観衆:23,214人主審:荒木友輔副審:渡辺康太、日比野真└120分の超死闘制したのは川崎F! スーパーゴール打ち合いで延長戦へ…