[9.7 ルヴァン杯準々決勝第2戦 川崎F 3-2 浦和 U等々力]ルヴァンカップは7日に準々決勝第2戦を行った。川崎フロンターレと浦和レッズの対戦は、川崎Fが延長戦の末に第2戦を3-2で勝利。2-2の末に90分間が終わると、延長前半6分のPKをFW宮城天が決めた。2試合合計4-3で勝利を決め、2シーズン連続のベスト4進出となった。第1戦は浦和が前半22分に先制したものの、川崎Fが後半アディショナルタイムに追いついて1-1のドロー。互いに