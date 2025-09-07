バッグは、気づけばいつも同じものを使っている……という人も多いはず。今回は【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、40・50代の着こなしにマッチするバッグを紹介します。さまざまなコーデに合わせやすい黒から厳選！ 2wayトートやハンドバッグなど、デイリーからオケージョンまで対応できるラインナップです。買い替えを検討している人は、ぜひ参考