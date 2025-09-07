阪神が７日、２年ぶり１１度目（１リーグ時代４度を含む）のリーグ優勝を決めた。女優の宮崎美子は「阪神タイガース優勝おめでとうございます」と祝福。長年、ファンを公言しており「全く負ける気がしないチームの躍動感に４０年前の神宮球場の熱気を思い出し、オールドファンとしては感慨ひとしおです」と喜んだ。今季のチームを「投打にバランスの良いチームを作り上げ、それを勝ち切る集団に仕上げていった藤川監督に心から